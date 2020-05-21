Gelinim Mutfakta 21 Mayıs 2020 puan durumu|Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

"Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı programda gelinler kıyasıya yarışıyor. Puanları ise kayınvalideler veriyor.Gelinim Mutfakta 21 Mayıs 2020 puan durumu haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta 21 Mayıs 2020 puan durumu henüz açıklanmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

ÇİĞDEM HANIM SÜRAHİ NİNE KILIĞINA GİRİYOR

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçtiğimiz haftadan bu yana kılık değiştirmeler artık moda olmaya başladı. Daha önce Hüsniye Hanım’ın sürprizli bir şekilde stüdyo ya gelmesinin ardından Şimdi de Çiğdem Hanım Sürahi Nine kılığına girerek stüdyo ya geliyor. Çiğdem Hanım’ı bu şekilde gören yarışmacılar ve kayınvalideler ise gülme krizine giriyor.

HAFTANIN EN KRİTİK OYLAMASI YAPILACAK

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finaline bir gün kala en kritik oylama bugün yapılacak. Kayınvalideler hangi taban kime ait olduğunu bilmeden puan verirken kendi gelinlerini bulup en yüksek puanı vermeye çalışacak. Günün en yüksek puanlarını alan yarışmacı ise çeyrek altını kazanacak ve haftanın finali içinde bir hayli avantajlı duruma geçecek.