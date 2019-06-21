Gündüz kuşağının en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinim Mutfakta 21 Haziran birincisi kim oldu? Kim elendi? diye araştırmalar başladı. Gelinim Mutfakta 20 Haziran Perşembe günü Gülcan, Besime Hanım ve ailesi ile ilgili yaşadığı olumsuzlukları anlattığı sırada göz yaşlarına hakim olamadı. Hatice, sürekli olarak mutfağa giren kaynanası Hüsniye Hanımı girmemesi konusunda uyardı. Reyhan ve Besime Hanımın hastalık oyununa gelmeyen Hüsniye Hanım, ikram edilen ayranı yere döktü. Kayınvalidelerin verdiği puanlar doğrultusunda gün birincisi 18 puanla Ezgi oldu, diğer üç gelin ise 9 puan aldı.Gelinim Mutfakta 21 Haziran gün birincisi ve yaşanan olaylara dair bilgiler haberimizde yer alıyor..,

GELİNİM MUTFAKTA 21 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 21 Haziran birincisi ve elenen isim henüz belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülcan, Besime Hanım ve ailesi ile ilgili yaşadığı olumsuzlukları anlattığı sırada göz yaşlarına hakim olamıyor. Hatice, sürekli olarak mutfağa giren kaynanası Hüsniye Hanımı girmemesi hususunda uyarıyor. Reyhan ve Besime Hanımın hastalık oyununa gelmeyen Hüsniye Hanım, ikram edilen ayranı yere döküyor.

Haftanın finaline 1 gün kala yarışmacılar her zaman olduğu gibi hazırladıkları yemekleri kaynanaların beğenisine sundu. Kaynanalar ise hangi yemeğin kimin olduğunu bilmeden puanlama işlemini gerçekleştirdi.

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Ezgi olarak açıklandı. Diğer tüm gelinler ise 9 puan aldılar.

Gelinim Mutfakta programının 21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlanan 325 Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Güveçte Süt Helvası" tarifi aşağıda yer alıyor:

GÜVEÇTE SÜT HELVASI

150 g tereyagˆı

1,5 su bardagˆı un

1,5 lt su¨t

1,5 su bardagˆı toz s¸eker

1,5 paket vanilya

1 c¸ay bardagˆı fındık (pirinc¸ fındık)

Yapılışı:

Tereyagˆını tencerede eritip unu birkac¸ dakika boyunca kavurun.

Su¨rekli karıs¸tırarak su¨tu¨ yavas¸ yavas¸ ekleyin.

Ardından s¸ekeri ilave edin.

Yogˆun bir kıvam alana dek karıs¸tırmaya devam edin.

Kaynamaya bas¸layınca vanilyayı ilave edin.

Birkac¸ dakika sonra ocaktan alın.

Karıs¸ımı 5 adet gu¨vec¸ kabına paylas¸tırın.

O¨nceden ısıtılmıs¸ 200 derece fırında, u¨zerleri kızarana dek bekletin.

Fırından alın, ılındıktan sonra buzdolabında sogˆutun.

U¨zerlerine bir miktar pirinc¸ fındık serperek servis yapın.