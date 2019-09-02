Gelinim Mutfakta 2 Eylül birincisi kim? Gelinim Mutfakta son bölümde neler oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 2 Eylül birincisi kim? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Gelinim Mutfakta'da geçen hafta cuma günü eleme heyecanı yaşandı. Bir hafta boyunca gelinler yaptıkları yemekler ile yarıştı ve kaynanalar ise yemekleri puanladı. 5 altın bileziğin sahibi haftanın birincisi Gelinim Mutfakta 66 puanla Hatice oldu. Yeni haftaya başlarken Gelinim Mutfakta 2 Eylül birincisi kim? merak konusu oldu. İşte Gelinim Mutfakta programına ilişkin tüm detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA 2 EYLÜL BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta 2 Eylül birincisi henüz belli olmadı. Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Fatih ürek'in sunumu ile yayınlanıyor. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU, KİM ELENDİ?

5 altın bileziğin sahibi haftanın birincisi Gelinim Mutfakta 66 puanla Hatice oldu. Hatice üst üste ikinci kez birinci oldu.

Günün en düşük puanı alan 2. gelin: 10 Puan Hülya

(Çeyrek altın) Günün en yüksek puanı alan gelin: 16 puanla Ezgi (56. çeyrek altını aldı)

Haftanın en düşük puanını alan 2 gelin: Hülya ve Elif

Haftanın en düşük puanı alıp elenen Gelin: 49 puanla Hülya oldu.