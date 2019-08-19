Gelinim Mutfakta 19 Ağustos birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta 19 Ağustos birincisi kim oldu? sorusu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başladı. Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta" yaz tatilinin ardından bugün yeniden ekranlarda. Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler altınları toplamak için mücadele ediyor. elinim Mutfakta 19 Ağustos birincisi kim oldu? diye merak edenler için Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 19 Ağustos birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizin içerisinde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU



Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.