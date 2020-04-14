Gelinim Mutfakta 14 Nisan puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta'da yaşanan olaylar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gelinim Mutfakta 14 Nisan puan durumu nedir? Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada haftanın en yüksek puanını alam yarışmacı 5 altın bileziğinde sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Kanal D ekranlarında yayınlana yarışma programı Fatih Ürek'in sunumuyla ekranlara geliyor. Ekranlarım sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da kıyasıya rerkabet sürüyor.

Günün birinci henüz belli olmadı. Konu hakkında detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

13 NİSAN GÜNÜN BİRİNCİ KİM OLMUŞTU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelinse 15 puanla Hatice olarak açıklandı. Burçin ise 12 puanla gün ikincisi oldu.

Günün en düşük puanını elde eden gelini 8 puanla Neslihan olarak açıklandı.

Neslihan'ın ardından en düşük puanı alan bir diğer yarışmacı ise 10 puanla Yağnur oldu.