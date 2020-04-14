Eyvah Eyvah 2 filmi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Evde vakit geçiren vatandaşlar akşam televizyonda yayınlanacak dizi ve filmleri yakından talip ediyor. Peki, Türk komedi filmi Eyvah Eyvah 2 filminin konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimlerdir? Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

EYVAH EYVAH 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İlk filmde aşık olduğu kızı (Özge Borak Şakrak) istemek için Firuzan ile (Demet Akbağ) Geyikli'ye doğru yola çıkan Hüseyin'i (Ata Demirer), Eyyvah Eyvah 2'de de binbir macera bekliyor! Firuzan'ın birkaç günlük ziyareti Kuzey Ege'de uzun bir maceraya dönerken, Hüseyin'in Müjgan'a kavuşup kavuşamayacağının cevabı da bu maceraya bağlı. Filmin çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de, Çanakkale, Geyikli ve Bozcaada'da yapılıyor.

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon, Tanju Tuncel

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 7 Ocak 2011 Cuma

Senaryo: Ata Demirer