Ev yapımı Kemalpaşa tatlısı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Ev yapımı Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ev yapımı Kemalpaşa tatlısı tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

EV YAPIMI KEMALPAŞA TATLISI MALZEMELERİ

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

EV YAPIMI KEMALPAŞA TATLISI NASIL YAPILIR?

-Karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ aktarın.

-Yoğurdu ilave edin. Üzerine 1 su bardağı irmik, birer paket vanilya ve kabartma tozunu karışıma ekleyin.

-Unu da azar azar ilave ederek karıştırın

-Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

-Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar alın ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aktarın.

-180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 25 dakika kadar pişirin.

-Tatlınız sıcakken önceden hazırlayıp soğuttuğunuz şerbeti üzerine gezdirin.

-Şerbetini çekince üzerine Hindistan cevizi serperek servis edin. Afiyet olsun.