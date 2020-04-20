Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak? Komuta Hızır'dan alınacak mı?

Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeyliler'e çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır. Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler. Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer. Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.