Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. yeni bölüm fragmanı! Son bölümde neler oldu?

Ekşıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 136. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde dengeler değişiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde Alparslan Ünal’a “Amcamları dışarı çıkarmanın tek yolu var. Ben bir plan yaptım. Siz Akif’le bir anlaşma yaparsanız, Mesud öldükten sonra onu destekleyeceğiniz… Gerisini ben hallederim.” diyor. Ünal Akif’le konuşur ve ona “Açık konuşayım. Mesut senin kalemini kırdı. Mesud’un yerine gelmek istiyor musun istemiyor musun?” diyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 136. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 136. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 135. BÖLÜM ÖZETİ



Akif'in kurduğu tuzak yüzünden, fedailerin en önemli ismi kendini vatan için feda etmek zorunda kalırken Alparslan'ın üzerine, altından kalkması çok zor bir görev yıkılır. Bu durumu da Çakırbeylilerin lehine çevirmeyi başaracak olan Alparslan, hayatını riske atma pahasına, çıktığı yolun sonunu görme konusunda ne kadar kararlı olduğunu bir kere daha kanıtlar. Amcasının özgürlüğü karşılığında elindeki önemli bilgileri paylaşmayı teklif ettiği Mesud ise ölümü üzerine kurulan asıl plandan bihaberdir. Ünal Kaplan'ın da önemli bir rol üstleneceği planda ilk hedef Akif'i saf değiştirmeye ikna etmek olacaktır. Mesud tarafından kaleminin kırıldığını öğrenen Akif'i kandırmak için ise çok çaba sarf etmek gerekmeyecektir.

İçinde bulundukları dünyanın bedelini sevdiklerinin kaybıyla ödeyen Çakırbeyliler, Ferman'ın ölümüne engel olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu konudaki kararından vazgeçmez. Ömür'ün karşısında durduğu ölüm emri için Behzat da geri adım atmaya başlamışken işler birden tersine döner. Alparslan'ın planın başarılı olmasıyla cezaevinden çıkan Haşmet, ayağının tozuyla oğluyla ilgili karalarda kendinden başkasının söz hakkı olamadığını herkese gösterecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU



Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi...

Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur. Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır. Sevmekten hiç kaçmaz. Sevilmeyi de pek sever.

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakâr bir babadır. Vefakâr bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULAR

OKTAY KAYNARCA

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965’te Malatya’da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan Oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya’da çalıştıkları için Üsküdar’da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi.

Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalıştığı sırada, Konservatuvar sınavlarına girdi.

İlk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarıların Ötesi" adlı oyunda yer aldı. Ardından da birkaç çocuk oyununda yer alan Oktay Kaynarca, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra 1990 ile 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda Yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı. Konservatuvar zamanında birkaç dizide yer aldı. İlk profesyonel oyunu Ali Atik ve Ayşegül Atik ile birlikte yer aldığı bir çocuk oyunu oldu.

Mezun olduktan sonra 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu gibi oyuncular ile rol aldı. 1993 ve 1994 yılında sahnelenen "Derin Bir Soluk Al" adlı oyun ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Kurtlar Vadisi" adlı diziden sonra "Aşkımızda Ölüm Var", "İlk aşkım" ve "Geniş Zamanlar" adlı dizilerde rol aldıysa da bu diziler uzun soluklu olmadı. 2007 yılında "Beynelnilel" ve "Sıfır Dediğimde" adlı filmlerde rol aldıktan sonra ayını yıl "Kuzey Rüzgarı" adlı dizide Poyraz karakteri ile karşımıza çıktı. "Ölümden Öte Köy Yok" isimli bir de şiir albümü bulunmaktadır. Oktay Kaynarca, 6,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özgü Namal'dan 2008 yılında ayrıldı.

Oktay Kaynarca, Zara ile "Salı Sefası"isimli programı ve ATV'de"Türkünü Söyle" isimli yarışma programı sundu.

Oktay Kaynarca, 1 Temmuz 2012 tarihinde reklamcı Melek Angun (d.1981) ile evlendi. 2013 yılının Mayıs ayında boşandı.

2012 yılında "Ustura Kemal" dizisine başlamış fakat gereken reytingleri yakalayamadığı için dizi yayından kaldırıldı. 2013 yılında da "Kapanmadan Kazan" adlı yarışma programını sunmak üzere 20 program çekilmiş, ancak gezi parkı olaylarına destek verdiği için daha yayına başlamadan program iptal edilmiştir. Yerine aynı programı Murat Serezli sunmaktadır.

OKTAY KAYNARCA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER:

2002 – 39. Antalya Film Şenliği'nde, Deli Yürek-Boomerang Cehennemi filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

1994 – Derin Bir Soluk Al ( Gapting )-Avni DİLLİGİL ( En iyi erkek oyuncu )

OZAN AKABABA

Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 Kars doğumludur. Seslendirme, kısa film gibi pek çok yapımda yer alana Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Çeşitli reklam filmlerinde de yer alan Ozan Akbaba, aynı zamanda dizi ve film müzikleri de yapıyor.

2005 yılında Kırık Kanatlar dizisi ile kariyerine ilk adımını atan Ozan Akbaba, 2013 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olmuştur. Ayrıca Sıla'nın Yeni Ay albümünde bulunan Vaziyetler şarkısının klibinde oynamıştır.

Ozan Akbaba şimdilerde ise Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba, 1.80 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.