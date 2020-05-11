Düğüm Salonu filmi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler aramam motorlarında araştırılmaya başlandı. Türk yapımı romantik komedi filmi Düğüm Salonu'nun yönetmenliğini Hakan Algül yapmıştır. Peki, Düğüm Salonu konusu nedir? Düğüm Salonu filmi oyuncuları kimlerdir? 2018 yılından vizyona giren film hakkında detaylı bilgiye haberimizde ulaşabilirsiniz.

DÜĞÜM SALONU KONUSU NEDİR?

Seneler önce tanışıp aşık olmuş bir gelinle bir damat bir nikah salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır!...

DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Senaristliğini Şahin Irmak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül'ün oturduğu filmin başrollerinde Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel, Gonca Vuslateri, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Nilgün Belgün, Beyti Engin, Ayşenil Şamlıoğlu ve Salih Kalyon yer alıyor.