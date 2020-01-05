Diziler ne zaman başlayacak?

Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. Sadece TRT dizileri ekranlarda olmaya devam edecek.

GÜLSE BİRSEL'DEN AÇIKLAMA

Jet Sosyete dizinini senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.Birsel; "Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!” dedi.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizilerin bu haftada yeni bölümleri ile ekrana gelmeyeceği tahmin ediliyor.

KADIN DİZİSİ BAŞLAMA TARİHİ AÇIKLANDI

Kadın dizisi de son olarak 45. bölümüyle 25 Aralık Salı akşamı ekrana gelmişti. Yeni bölüm tarihi yayınlanan fragmanda açıklandı. Kadın dizisi yeni bölümü ile 22 Ocak'ta ekrana gelecek.

46. bölümden yayınlanan fragmanda ise “Kadın öldü” sözü herkesi şaşırtmış ve kimin öleceği konusunda sosyal medyada polemik çıkmıştı. Dizinin yeni bölümünden yeni görüntüler ekrana geldi. Fragmanda Bahar ile Sarp arabada gidiyor. Bahar, “Annemleri aramamız lazım” diyor. Sarp kendileri ayrıldıktan sonra mahallede ne olduğunu soruşturuyor ve öğrendiği bilgileri Bahar ile paylaşmak istemiyor.

Arif’in elleri ise kanlı… Enver büyük bir şok eçinde… Bir kadın cesedi ambulansa bindiriliyor. Peki kim öldü? Tahminler Hatice karakterini işaret ediyor. Bennu Yıldırımlar’ın dizide ayrılmış olma ihtimali çok yüksek.