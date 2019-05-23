Ve Diriliş Ertuğrul bu sahnelerle final yapıyor

Diriliş Ertuğrul’un 150. Final bölümünün tanıtımı şu mesajla paylaşıldı: ''Üstümüze parıldayan bu güneş yurdumuza doğacak aydınlığın habercisi olsun. Yalnız bugünü değil önümüzdeki nice asırları aydınlatacak yepyeni bir günün başlangıcı olsun...'' Diriliş ''Ertuğrul'' final bölümü tanıtımı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 149. BÖLÜM ÖZETİ

Peki, Diriliş Ertuğrul’un dün akşamki 149. bölümünde neler yaşandı? Ertuğrul Bey dün akşamki bölümde bir kez daha Arık Buka’nın kurduğu tuzaktan kurtuldu.

Moğollarla işbirliği yaparak Umur Beyliği’ne istediği kişiyi (Taşkun Bey) getiren Sırma Hatun oyununu sürdürürken obaya dilenci kılığında Moğol ajanı gelir. İlbilge Hatun gelen kişinin Sırma Hatun’la konuştuğunu görünce şüphelenir ve takip eder. İkilinin Beybolat Bey (Albastı) mezarında konuştuğunu görür. Moğollar, Kayılara tuzak kurmak için alp istemektedir.

SIRMA HATUN'UN PLANI BOZULDU... DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA BİR AYRILIK DAHA



Turgut Alp ile İlbilge Hatun ise peşlerine düşer ve Moğol ajanı ile hainlik yapan Alpleri Umur Obasına geri getirir. Moğol ajanı Sırma Hatun’a altın verdiklerini, Taşkun Bey’in de o altınlarla Bey seçildiğini itiraf eder. Beyler de Taşkun Bey’den altın aldıklarını itiraf eder. Turgut Alp yaşanan arbede sonrası Taşkun Bey’i öldürür.

ERTUĞRUL BEY BERKE HAN’IN YANINDA

Dizinin 149. Bölümünde Ertuğrul Bey, Altın Orda Hanı Berke Han’ı ziyaret eder. Ertuğrul Bey, Berke Han’ın çok yakınında bir Moğol ajanı olduğunu bilmektedir. Berke Han’ın adamı Kıyat ise Anadolu’daki Türklerle ilgili olumsuz bilgiler vermektedir.





Ertuğrul Bey’in altınları koruyamadığını, bu işi eline yüzüne bulaştırdığını savunmaktadır.

Görüşmede kendisine verilen bilgilerin etkisi olan Berke Han, yardım için gönderilen altınları koruyamadığını, Anadolu’ya giden elçisinin öldürüldüğünü belirterek “Yardımları sağ salim almak da, elçi mi korumak senin görevindi” der ve Ertuğrul Bey’e tepki gösterir.

Ertuğrul Bey ise çadırdaki herkesin dışarı çıkmasını ister. Berke Han’a, onun çok yakınında bir ajan olduğu bilgisini verir. Ertuğrul Bey, “Devletiniz içinde Hülagü Han’a malumat veren biri var. Hain sizin en yakınınızdadır” der.

Ertuğrul Bey ve Berke Han casusun açığa çıkması için plan yapar. Dizinin son kısmında casus açığa çıkmış, Ertuğrul Bey ve Berke Han, Moğol istihbaratının başındaki Arık Buka’yı kuşatmıştır.

1 MİLYARDAN FAZLA İZLEYİCİ KİTLESİNE ULAŞTI

Bugüne kadar çok sayıda usta oyuncunun oynadığı Diriliş Ertuğrul sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de çok sevildi. 1 milyarın üzerinde izleyici kitlesine ulaşan Diriliş Ertuğrul Arap coğrafyasında e-ihracatı büyük oranda artırdı.