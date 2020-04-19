Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 93. bölüm izle!

Çukur hakkında detaylı bilgi almak isteyen izleyiciler arama motorlarında Çukur yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyor. Show Tv ekranlarından her hafta izleyici ile bulaşan dizinin çekimleri koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Peki, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aras Bulut İynemli, Erhan Kolçak Köstengil ve Dilan Çiçek Deniz gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR YENI BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen dizisi Çukur Pazartesi akşamı saat 20:00'de izleyicisi ile buluşacak. Çukur'un evde çekilen sürprizlerle dolu yeni bölüm yarın akşam Show Tv ekranlarında olacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ.



ÇUKUR YENI BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur’un yeni bölümünde abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek.