Çocuk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çocuk 3. son bölüm izleme linki

Çocuk 3. son bölümde neler oldu? Çocuk dizisi Pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Yayın hayatına yeni başlayan dizi 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Asiye oğulları arasında başlayacak ilk savaşın önüne geçmeye karar verir. Kalkan olmaktan başka bir çaresi yoktur. Akça ise sıkışıp kalmıştır köşkte. Bir yanda oğlu Efe, diğer yanda oğlunun babası Hasan’ın peşini bırakmaması her şeyi daha da zorlaştırır. Akça’nın Ali Kemal’den başka güveneceği hiç kimsesi yoktur. Çocuk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimiz içerisinden izleyebilirsiniz

ÇOCUK 3. BÖLÜM ÖZETİ

Asiye oğulları arasında başlayacak ilk savaşın önüne geçmeye karar verir. Kalkan olmaktan başka bir çaresi yoktur. Akça ise sıkışıp kalmıştır köşkte. Bir yanda oğlu Efe, diğer yanda oğlunun babası Hasan’ın peşini bırakmaması her şeyi daha da zorlaştırır. Akça’nın Ali Kemal’den başka güveneceği hiç kimsesi yoktur. Akça ve Emine Ali Kemal’in Hasan’dan kurtulmak için yaptığı plana dahil olurken Şule kendi iç dünyasında savaş veriyordur. Efe’yi istemiyor oluşu ve buna bir çözüm bulamayışı onu iyice dibe batırırken aklına dahi gelmeyecek bir şey olur. Akça ile ilgili gerçeğe çok yaklaşmıştır. Tüm dengeleri alt üst edecek bu bilgi Şule’nin avuçlarındadır artık.

Asiye ise yine gözünü karartır. Cesurca ama bir o kadar da acımasız bir karar alır. Ailesi için bir kişiyi daha feda etmeye hazırdır. Yaptığı plan herkes için dönüşü olmayan yeni bir yolun kapısını aralar… Ne Akça ne de oğlu Hasan’ın bu ailede yeri yoktur… ve Asiye tüm sorunlarını çözecek o kötücül hamleyi yapar…

ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR

“Bu hikayenin tek bir masumu var, Çocuk”

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…

ÇOCUK OYUNCULARI

Nazan Kesal (Asiye Karasu)

İsmail Hacıoğlu ( Hasan Çetin)

Serhat Teoman (Ali Kemal Karasu)

Merve Çağıran (Akça Yılmaz)

Ceyda Ateş Toplusoy (Şule Karasu)

Kenan Acar (Murat Karasu)

Nimet İyigün (Emine Yılmaz)

Okday Korunan (Osman Şahin)

Selda Aktuna (Melek Şahin)

Mehmet Emin Güney (Efe Karasu)

Aylin Aras (Ayşe Şahin)