Çikolatalı dev cupcake nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta çikolatalı dev cupcake tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Çikolatalı dev cupcake tarifi vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanıyor. Yapılan yemeklere puanlamayı kayınvalideler veriyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı birinci olurken 5 altın bileziği de almaya hak kazanıyor. çikolatalı dev cupcake nasıl yapılır? Kayınvalide ve gelinlerin beraber yarıştığı programda heyecan ve kıyasıya rekabet yaşanıyor. Gelinim Mutfakta çikolatalı dev cupcake tatlısı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇİKOLATALI DEV CUPCAKE MALZEMELERİ NELERDİR?

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı ayçiçek yağı

2 su bardağı un

1 su bardağı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 fiske karbonat

ÜZERİ İÇİN

250 gr. mascarpone peyniri

2 tepeleme yemek kaşığı pudra şekeri

Toz antep fıstığı

ÇİKOLATA SOS İÇİN

200 gr. bitter çikolata

50 gr. kakao

ÇİKOLATALI DEV CUPCAKE NASIL YAPILIR?

KEK İÇİN;

Yumurtaları stand mikserine koyun ve çırpma ucuyla çırpmaya başlayın.

Yumurtalar çırpılırken toz şekeri ekleyerek 2 dakika yüksek devirde çırpmaya devam edin.

Yoğurt ve ayçiçek yağını ekleyip yüksek devirde 20 – 30 saniye çırpmaya devam edin.

Un, kakao, kabartma tozu, vanilya ve karbonatı elekten geçirerek sıvı karışıma ekleyip, mikserinizin palet ucunu takın ve düşük devirde karıştırın.

Kek harcınız hazır olduğunda 11 cm. çapında, 5 – 6 cm. yüksekliğinde fırına girebilen cam kaplara bir kepçe yardımıyla bölüştürün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.

ÜZERİ İÇİN;

Mascarpone peyniri ve pudra şekerini bir karıştırma kabında karıştırın.

Ardından sıkma poşetine alın.

Çikolatanızı benmari olacak şekilde eritin.

BİRLEŞTİRMEK İÇİN;

Kekiniz hafif ılınınca üzerine hazırladığınız mascarpone peynirli karışımdan sıkın.

Ardından üzerine benmari olarak erittiğiniz çikolatadan gezdirin.

Son olarak toz antep fıstığı serperek servis edin.