Çiçero filminin konusu nedir? Çiçero oyuncuları kimlerdir?

Çiçero hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Koranvirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar tv yayın akışlarını takip ediyor. Çiçero oyuncuları kimlerdir? Bu akşam Fox ekranlarından izleyici karşısına çıkacak olan dizi de birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. 2. Dünya Savaşı sırasında geçen olayları anlatan film ile ilgili detaylar haberimizde.

ÇİÇERO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine “Çiçero” kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz. Çiçero, İlyas Bazna’nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

ÇİÇERO OYUNCULARI KİMLERDİR?

Erdal Beşikçioğlu Elyesa Bazna

Burcu Biricik Cornelia Kapp

Ertan Saban Henry Wellington

Murat Garipağaoğlu MoyzischTamer

Levent Sır Hughe Knatchbull

Mehmet Ulay Franz von Papen

Levent Ülgen Numan Menemencioğlu

Pete Cunningham Adolf Hitler

Selen Öztürk Nevin

Cem Kurtoğlu Yugoslavya Büyükelçisi

Gerry George Winston Churchill

Fuat Onan İsmet İnönü

Mustafa Presheva Mustafa Kemal Atatürk