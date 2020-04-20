Çiçero filminin konusu nedir? Çiçero oyuncuları kimlerdir?
Çiçero filminin konusu nedir? Televizyon yayın akışlarını takip eden vatandaşlar yayınlanan film ve programları merak ediyor. Bu akşam Fox Tv'de izleyici ile buluşacak film 2. Dünya Savaşı sırasından geçiyor. Çiçero oyuncuları kimlerdir? Haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Çiçero hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Koranvirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar tv yayın akışlarını takip ediyor. Çiçero oyuncuları kimlerdir? Bu akşam Fox ekranlarından izleyici karşısına çıkacak olan dizi de birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. 2. Dünya Savaşı sırasında geçen olayları anlatan film ile ilgili detaylar haberimizde.
ÇİÇERO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine “Çiçero” kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz. Çiçero, İlyas Bazna’nın savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını anlatıyor.
ÇİÇERO OYUNCULARI KİMLERDİR?
Erdal Beşikçioğlu Elyesa Bazna
Burcu Biricik Cornelia Kapp
Ertan Saban Henry Wellington
Murat Garipağaoğlu MoyzischTamer
Levent Sır Hughe Knatchbull
Mehmet Ulay Franz von Papen
Levent Ülgen Numan Menemencioğlu
Pete Cunningham Adolf Hitler
Selen Öztürk Nevin
Cem Kurtoğlu Yugoslavya Büyükelçisi
Gerry George Winston Churchill
Fuat Onan İsmet İnönü
Mustafa Presheva Mustafa Kemal Atatürk