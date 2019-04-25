Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9352
  • 6,619
  • 243.724
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Çarpışma dizisinde gerilim yükseldi

Çarpışma dizisinde gerilim yükseldi

Çarpışma dizisinde gerilim yükseldi

Çarpışma 17. bölümde, Cansız’ın yerde yaralı halde yatan Kadir’in başucuna kadar geldiği ve ölmemesi için dua ettiği çarpıcı anlarda Selim, silahını bu kez de Veli’ye doğrultuyor ve ona kritik bir soru soruyor.

x

Çarpışma 17. bölümde, Cansız’ın yerde yaralı halde yatan Kadir’in başucuna kadar geldiği ve ölmemesi için dua ettiği çarpıcı anlarda Selim, silahını bu kez de Veli’ye doğrultuyor ve ona kritik bir soru soruyor. Kerem ile Cemre aşkının doludizgin devam ederken, Cansız’ın Asiye’ye Kadir’in oğlu olup olmadığını sorduğu, Zeynep’in de Veli’nin karşısına çıktığı anlar merak uyandırıyor. Cansız’ın ‘Artık hiç kimse seni benden alamaz oğlum. Ölene kadar beraberiz’ sözleri ise dikkat çekiyor.

Zeynep’in uykudaki Kadir’in ellerini tutup, korkularını, kaygılarını, sevgisini usulca dışa vurduğu çarpıcı tanıtımda, Veli’nin çatışmaya girdiği, Selim’in Demir ve Belma’ya silahını doğrultup ateşlediği anlarda heyecan artıyor. Kadir, Cansız, Veli ve Zeynep‘in hastane odasında yan yana geldikleri sırada ise gerilim artıyor. Akıllara da, ‘Kadir, Zarif’in Cansız olduğunu ve kendisini Veli’nin vurdurttuğunu öğrenecek mi? soruları geliyor.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Afyonkarahisar´ın Şuhut ilçesindeki patates yetiştiricileri ve tüccarlar, üretiminin geçen yıllara g

Üreticiden net açıklama fiyatı 1,5 TL´ye kadar düşecek

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yabancı ünlülere benzeyen Türk ünlüler

Gümüşhane'ye uluslararası nitelikte kayak merkezi geliyor