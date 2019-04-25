Çarpışma dizisinde gerilim yükseldi

Çarpışma 17. bölümde, Cansız’ın yerde yaralı halde yatan Kadir’in başucuna kadar geldiği ve ölmemesi için dua ettiği çarpıcı anlarda Selim, silahını bu kez de Veli’ye doğrultuyor ve ona kritik bir soru soruyor. Kerem ile Cemre aşkının doludizgin devam ederken, Cansız’ın Asiye’ye Kadir’in oğlu olup olmadığını sorduğu, Zeynep’in de Veli’nin karşısına çıktığı anlar merak uyandırıyor. Cansız’ın ‘Artık hiç kimse seni benden alamaz oğlum. Ölene kadar beraberiz’ sözleri ise dikkat çekiyor.

Zeynep’in uykudaki Kadir’in ellerini tutup, korkularını, kaygılarını, sevgisini usulca dışa vurduğu çarpıcı tanıtımda, Veli’nin çatışmaya girdiği, Selim’in Demir ve Belma’ya silahını doğrultup ateşlediği anlarda heyecan artıyor. Kadir, Cansız, Veli ve Zeynep‘in hastane odasında yan yana geldikleri sırada ise gerilim artıyor. Akıllara da, ‘Kadir, Zarif’in Cansız olduğunu ve kendisini Veli’nin vurdurttuğunu öğrenecek mi? soruları geliyor.