Cantık nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta cantık tarifi nelerdir? İşte malzemeleri..

Cantık tarifi vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma prrogramından yapılan yemekler ilgiyle takip ediliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı birinci olurken 5 altın bileziği de almaya hak kazanıyor. Cantık yemeği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta cantık tarifi nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANTIK MALZEMELERİ NELERDİR?

2 su bardağı su (ılık)

1 çay bardağı süt

1 paket instant maya (10 gram)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı (silme) tuz (azaltıp arttırılabilir)

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta beyazı

5 su bardağı un

HAMURU TOPARLAMAK İÇIN:

4 yemek kaşığı un

KENARLARI İÇIN:

1 adet myumurta sarısı

KIYMALI HARCI İÇIN:

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan (küp doğranmış)

1 adet kapya biber (küçük küpler halinde doğranmış)

6 adet yeşil köy biberi (ince doğranmış)

2 adet domates(küp doğranmış)

1/4 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı karabiber

1/2 yemek kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

CANTIK NASIL YAPILIR?

Bir kapta maya, toz şeker, ılık su ve sütü karıştırın. Karışımın üzerini kapatıp mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletin.

5 dakika beklettikten sonra, üzerine yumurta akını, sıvı yağı ve tuzu ilave edip karıştırın. Ayrı bir geniş kaba unu ortası havuz olacak şekilde açın. Sıvı karışımı üzerine ekleyin ve yoğurun.

Homojen bir karışım haline gelen hamurun üzerini streç ile kapatın ve mayalanması için 45 dakika bekleyin. Kıymalı harcın tüm malzemesini bir kapta karıştırın. Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler hazırlayın ve unlu tezgahta bezeleri yuvarlayın.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine birbirlerine yapışmayacak uzaklıkta dizin. Elinizi yağlayın ve her bezeyi kenarları yüksek kalacak şekilde parmaklarınızla açın.

Kıymalı harcı hamurların ortasına koyun ve dağıtın. Bir fırça yardımıyla yumurta sarısını hamurların kenarlarına sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin ve servis edin.