Canevim 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim 4. bölümde neler oluyor?

Canevim 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim Pazartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in yaptığı bir aile dizisi. Biran Damla Yılmaz’ın Ceylan karakterini canlandırdığı dizide Ceylan ailenin ortanca kızıdır ve ailesi onun için çok kıymetlidir. İyi kalpli, gururlu, fedakar, namuslu, merhametli, dürüst sevdiklerini mutlu etmek için uğraşan, çalışkan ve sahip olduklarının değerini bilen yaşına göre çok olgun bir genç kızdır. Canevim 3. bölümünün yayınlanmasının ardından 4. bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı. Haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz

CANEVİM 4. BÖLÜM FRAGMANI

Canevim 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

CANEVİM DİZİSİ KONUSU NE?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe’nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük olay kızları Elvan’ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer’i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar’ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay’la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan’ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!