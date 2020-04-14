Bugün Tv'de neler var? 14 Nisan Atv, TRT 1, Fox, Kanal D yayın akışları haberimizde

Televizyon yayın akışları ile ilgili bilgi almak isteyen kişiler sık sık araştırma yapıyor. Koronavirüs riskine karşı vakitlerini evde geçiren vatandaşlar televizyonda yayınlanan program ve filmleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Bugün Tv'de neler var? Birbirinden kaliteli ve iddialı yapımların yer aldığı 14 Nisan Atv, TRT 1, Fox, Kanal D yayın akışları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 NİSAN YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:45 Aşk-ı Memnu

12.30 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu (Tekrar)

23:45 Galip Derviş

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah 2

FOX YAYIN AKIŞI

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Bir Aşk İki Hayat

22:45 Git Başımdan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Gülşah"

19:00 Ana Haber

20:00 Tutunamayanlar

22:15 3'Te 3 Tarih

TV 8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor 2020

12:30 Survivor Panaroma/ Canlı

15:30 Doya Doya Moda (Yeni Bölüm)

20:00 Survivor