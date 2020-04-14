Bugün Tv'de neler var? 14 Nisan Atv, TRT 1, Fox, Kanal D yayın akışları haberimizde
Bugün Tv'de neler var? hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar yoğun olarak araştırma yapıyor. Koronavirüs pandemisi yüzünden evde kalan kişiler televizyonda yayınlanan programları yakında takip ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu gibi popüler diziler bugün yayınlanacak mı? 14 Nisan Atv, TRT 1, Fox, Kanal D yayın akışları haberimizde.
Televizyon yayın akışları ile ilgili bilgi almak isteyen kişiler sık sık araştırma yapıyor. Koronavirüs riskine karşı vakitlerini evde geçiren vatandaşlar televizyonda yayınlanan program ve filmleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Bugün Tv'de neler var? Birbirinden kaliteli ve iddialı yapımların yer aldığı 14 Nisan Atv, TRT 1, Fox, Kanal D yayın akışları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
14 NİSAN YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:45 Aşk-ı Memnu
12.30 Gelinim Mutfakta
16.15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu (Tekrar)
23:45 Galip Derviş
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah 2
FOX YAYIN AKIŞI
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Bir Aşk İki Hayat
22:45 Git Başımdan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Gülşah"
19:00 Ana Haber
20:00 Tutunamayanlar
22:15 3'Te 3 Tarih
TV 8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor 2020
12:30 Survivor Panaroma/ Canlı
15:30 Doya Doya Moda (Yeni Bölüm)
20:00 Survivor