Bugün Tv'de ne var? 3 Nisan ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, SHOW TV yayın akışı!

3 Nisan yayın akışı evde bulunan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Akşam evde film ya da dizi keyfi yapmak isteyen kişiler "Bugün Tv'de ne var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye'de "evde kal" çağrısına uyanlar televizyonda yayınlanan programlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 3 Nisan ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, SHOW TV yayın akışları ile ilgili detaylı ilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

3 NİSAN TV YAYIN AKIŞLARI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

TV8 YAYIN AKIŞI

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

19.15 Oynat Bakalım

20:00 Survivor

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeş Payı



KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar (tekrar)

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Güldür Güldür Show (Yeni bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Hedefim Sensin

FOX TV YAYIN AKIŞI

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Türk İşi Dondurma