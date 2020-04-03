Bugün Tv'de ne var? 3 Nisan ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, SHOW TV yayın akışı!
Bugün Tv'de ne var? sorusu vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Birbirinden kaliteli ve heyecan dolu dizi ve yarışma programlarının saatleri merak ediliyor. "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar cuma yayın akışı hakkında bilgi almak istiyor. 3 Nisan ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, SHOW TV yayın akışları haberimizde.
3 Nisan yayın akışı evde bulunan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Akşam evde film ya da dizi keyfi yapmak isteyen kişiler "Bugün Tv'de ne var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye'de "evde kal" çağrısına uyanlar televizyonda yayınlanan programlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. 3 Nisan ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, SHOW TV yayın akışları ile ilgili detaylı ilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
3 NİSAN TV YAYIN AKIŞLARI
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 YAYIN AKIŞI
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
19.15 Oynat Bakalım
20:00 Survivor
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeş Payı
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar (tekrar)
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Güldür Güldür Show (Yeni bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Erkenci Kuş
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Hedefim Sensin
FOX TV YAYIN AKIŞI
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Türk İşi Dondurma