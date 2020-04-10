Bugün televizyondan neler var? 10 Nisan Cuma Kanal D, ATV, FOX, Star yayın akışları..
Bugün televizyondan neler var? sorusu televizyon izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Her gün birbirinden farklı dizi ve filmlerin yayınlandığı kanallar ilgiyle takip ediliyor. Virüs salgınından dolayı evde vakit geçiren kişiler TV yayın akışlarını ilgiyle takip ediyor Haberimizin içerisinden 10 Nisan Cuma Kanal D, ATV, FOX, Star yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.
Akşam televizyonda hangi dizi ve filmlerin yayınlandığını merak eden kişiler Bugün televizyondan neler var? sorusu hakkında yanıt arıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen dizilerin yerine kanallar birbirinden eşsiz sinema filmleri yayınlıyor.Haftanın son iş günü televizyon keyfi yapacak vatandaşlar, 10 Nisan Cuma Kanal D, ATV, FOX, Star yayın akışları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
10 NİSAN TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeş Payı 3-4
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar Yeni Bölüm
FOX TV YAYIN AKIŞI
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada (Özel bölüm)
19:00 FOX Ana Haber
20:45 Zuhal Topal'la Sofrada (Yeni bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2 Sinema Filmi