Bugün televizyondan neler var? 10 Nisan Cuma Kanal D, ATV, FOX, Star yayın akışları..

Akşam televizyonda hangi dizi ve filmlerin yayınlandığını merak eden kişiler Bugün televizyondan neler var? sorusu hakkında yanıt arıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen dizilerin yerine kanallar birbirinden eşsiz sinema filmleri yayınlıyor.Haftanın son iş günü televizyon keyfi yapacak vatandaşlar, 10 Nisan Cuma Kanal D, ATV, FOX, Star yayın akışları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeş Payı 3-4

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar Yeni Bölüm

FOX TV YAYIN AKIŞI

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada (Özel bölüm)

19:00 FOX Ana Haber

20:45 Zuhal Topal'la Sofrada (Yeni bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2 Sinema Filmi