Bugün televizyonda ne var? 6 Nisan Kanal D, ATV, Star, FOX yayın akışı!

Bugün televizyonda ne var? Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar tv yayın akışlarını takip ediyor. Bu akşam hangi dizi ve filmlerin ekrana geleceğini, hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için işte 6 Nisan Kanal D, ATV, Star, FOX yayın akışı...

6 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Geniş Aile Komşu Kızı

22:15 Dudullu Postası

23:30 Geniş Aile Komşu Kızı

STAR TV YAYIN AKIŞI

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere (yeni bölüm)

18:45 Star Ana Haber

20:00 Anne

22:45 Sefirin Kızı (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Memet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Kafalar Karışık

22:45 Yahşi Batı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

14:15 Zinde Kal

15:15 Sağlıklı Mutfak

16:15 Uzaktan Erişim

17:15 Türk Sineması "Meraklı Köfteci"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

23:40 Türk Sineması "Mavi Bisiklet"

TV 8 YAYIN AKIŞI

12:30 Survivor Panaroma

15:30 Doya Doya Moda

20:00 Survivor

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:30 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım