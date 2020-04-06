Bugün televizyonda ne var? 6 Nisan Kanal D, ATV, Star, FOX yayın akışı!
Bugün televizyonda ne var? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Vakitlerini evde geçiren kişiler konuyla yakından ilgileniyor. Ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. İşte 6 Nisan Kanal D, ATV, Star, FOX yayın akışı...
Bugün televizyonda ne var? Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar tv yayın akışlarını takip ediyor. Bu akşam hangi dizi ve filmlerin ekrana geleceğini, hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için işte 6 Nisan Kanal D, ATV, Star, FOX yayın akışı...
6 NİSAN TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Geniş Aile Komşu Kızı
22:15 Dudullu Postası
23:30 Geniş Aile Komşu Kızı
STAR TV YAYIN AKIŞI
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere (yeni bölüm)
18:45 Star Ana Haber
20:00 Anne
22:45 Sefirin Kızı (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Memet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Kafalar Karışık
22:45 Yahşi Batı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
14:15 Zinde Kal
15:15 Sağlıklı Mutfak
16:15 Uzaktan Erişim
17:15 Türk Sineması "Meraklı Köfteci"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
23:40 Türk Sineması "Mavi Bisiklet"
TV 8 YAYIN AKIŞI
12:30 Survivor Panaroma
15:30 Doya Doya Moda
20:00 Survivor
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:30 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım