Bu akşam tv'de neler var? 3 Mayıs Pazar Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, Fox Tv yayın akışı!

Bu akşam tv'de neler var? Akşam hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler sık sık araştırma yapıyor. Vatandaşlar sevdikleri dizi ve filmleri kaçırmak istemediği için konuyu yakından takip ediyor. Tv 8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor yarışmasının yanı sıra ilgiyle takip edilen dizi ve filmlerde akşam izleyici ile buluşacak. 3 Mayıs Pazar Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, Fox Tv yayın akışı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Hayat Bazen Tatlıdı

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:15 Ruhun Doysun

11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Ana Haber

20:00 Güzel Köylü

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:40 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"

10:40 Diriliş "Ertuğrul"

13:25 Doğu'nun Kayıp Silüetleri

13:50 Hacı Arif Bey

14:50 Kuşlarla Yolculuk

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:45 Dengi Dengine

23:20 Mesnevi'den Hikayeler

23:45 Kuşlarla Yolculuk

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Dizi TV

10:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Hayalet Avcıları

23:15 Babam

FOX YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Şevkat Yerimdar

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

18:45 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Bizim İçin Şampiyon

23:45 Çalgı Çengi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

09.45 2. Sayfa

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Hayat Tamircisi

15:00 Arda ile Omuz Omuza

15:45 Çarkıfelek

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kung Fu Panda 2

22:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Para Bende

10:00 Yerli Sinema

12:15 Yerli Sinema

14:15 Survivor

17:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüer Yeni Bölüm

Show TV YAYIN AKIŞI

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu

14:00 Son Hıçkırık

16:15 Güldüy Güldüy Show

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Neşeli Günler

22:15 Mavi Boncuk

23:30 Buz Depremi