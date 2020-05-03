Bu akşam tv'de neler var? 3 Mayıs Pazar Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, Fox Tv yayın akışı!
Tv yayın akışları hakkında bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırlmalarına başları. Hafta sonunun son gününde evde televziyon keyfi yapmak isteyenler konuyu yakından takip ediyor. Peki, Bu akşam tv'de neler var? 3 Mayıs Pazar Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, Fox Tv yayın akışı haberimizde.
Bu akşam tv'de neler var? Akşam hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler sık sık araştırma yapıyor. Vatandaşlar sevdikleri dizi ve filmleri kaçırmak istemediği için konuyu yakından takip ediyor. Tv 8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor yarışmasının yanı sıra ilgiyle takip edilen dizi ve filmlerde akşam izleyici ile buluşacak. 3 Mayıs Pazar Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, Fox Tv yayın akışı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Hayat Bazen Tatlıdı
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:15 Ruhun Doysun
11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
12:45 Kiralık Aşk
15:45 Erkenci Kuş
18:45 Ana Haber
20:00 Güzel Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:40 Nostalji Kuşağı "Kuruluş"
10:40 Diriliş "Ertuğrul"
13:25 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
13:50 Hacı Arif Bey
14:50 Kuşlarla Yolculuk
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:15 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:45 Dengi Dengine
23:20 Mesnevi'den Hikayeler
23:45 Kuşlarla Yolculuk
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Dizi TV
10:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Hayalet Avcıları
23:15 Babam
FOX YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
18:45 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Bizim İçin Şampiyon
23:45 Çalgı Çengi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09.45 2. Sayfa
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Hayat Tamircisi
15:00 Arda ile Omuz Omuza
15:45 Çarkıfelek
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kung Fu Panda 2
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
10:00 Yerli Sinema
12:15 Yerli Sinema
14:15 Survivor
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüer Yeni Bölüm
Show TV YAYIN AKIŞI
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Son Hıçkırık
16:15 Güldüy Güldüy Show
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Neşeli Günler
22:15 Mavi Boncuk
23:30 Buz Depremi