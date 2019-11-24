Bu akşam hangi diziler var? 24 Kasım Pazar ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. 24 Kasım Pazar ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışında neler var? Televizyonda yayınlanan diziler, filmler ve yarışmalar izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Haberimiz içerisinden kanalların yayın akışlarına ulaşabilir, hangi kanalda hangi dizinin olduğunu öğrenebilirsiniz.
ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışı 24 Kasım Pazar günü araştırılan konular arasında bulunuyor. Bu akşam hangi diziler var? Dizilerin yeni bölümleri her hafta aynı gün yayınlanıyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Bunların yanı sıra bazı kanallarda filmler ve yarışmalar yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden televizyon kanallarının akşam kuşağına ulaşabilirsiniz.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de bu akşam 20:00’da Kimse Bilmez ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de bu akşam 20:00’da Savaşçı dizisi yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00’da Şampiyon dizisi, 23:55’te Kalk Gidelim dizisi ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00’da Çok Güzel Hareketler 2 yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00’da yeni dizi Güvercin ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00’da Aşk Ağlatır dizisi ekrana gelecek.