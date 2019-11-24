Bu akşam hangi diziler var? 24 Kasım Pazar ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışı

ATV, Fox TV, TRT 1, Show TV yayın akışı 24 Kasım Pazar günü araştırılan konular arasında bulunuyor. Bu akşam hangi diziler var? Dizilerin yeni bölümleri her hafta aynı gün yayınlanıyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Bunların yanı sıra bazı kanallarda filmler ve yarışmalar yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden televizyon kanallarının akşam kuşağına ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam 20:00’da Kimse Bilmez ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de bu akşam 20:00’da Savaşçı dizisi yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00’da Şampiyon dizisi, 23:55’te Kalk Gidelim dizisi ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00’da Çok Güzel Hareketler 2 yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00’da yeni dizi Güvercin ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00’da Aşk Ağlatır dizisi ekrana gelecek.