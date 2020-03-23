Biber kalyesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta biber kalyesi tarifi!

Biber kalyesi nasıl yapılır? sorusu birçok kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Fatih Ürek sunuyor. Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde biber kalyesi malzemeleri nelerdir? Haftanın en yüksek puanın alan gelin beş bileziğin sahibi oluyor. Merakla araştırılan biber kalyesi yemeği hakkında detaylar haberde.



BİBER KALYESİ MALZEMELERİ NELERDİR?

500 g sivri biber

300 g kuzu kuşbaşı et

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet soğan

2 yemek kaşığı koruk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

Tuz

BİBER KALYESİ NASIL YAPILIR?

Sindirim sistemini düzenlemeye yarayan biber; et yemeklerinin içerisinde kullanılarak aromatik bir tat verir. Malzemeleriniz hazırsa, biber kalyesi tarifine başlayabiliriz.

Tencereyi ocağın üzerine alın, iyice ısınınca tereyağı ile sıvı yağını ekleyin. Ardından etleri ilave edip kavurmaya başlayın.

Kavurduğunuz ete yemeklik doğradığınız soğanı ekleyin. Birkaç dakika kavurduktan sonra yarım parmak doğradığınız biberleri ilave edin.

Sıcak suyu, tuzu ve haşlanmış nohutları da ekleyip önce yüksek ateşte 5 dakika pişirin, sonra ateşi kısın. Yarım saat kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Koruk suyunu ekleyip karıştırın ve birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.

Biber kalyesini, sebzeli pilav ve patlıcan turşusu ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

BIBER KALYESİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Biberlerin acılıklarını gidermek için çekirdeklerini temizleyin ve bol su ile yıkayın.

Tarifte kullanacağınız kuşbaşı eti, önceden haşlayabilirsiniz. Böylece daha yumuşak ve lezzetli olacaktır.

Kalyenin içerisine ekleyeceğiniz nohutları bir gece önceden suda bekletin. Ardından haşlayarak yemeğin içerisine ilave edebilirsiniz.

Pişirme esnasında tencerenin kapağını hafif bir şekilde aralık bırakın. Bu sayede daha kolay bir şekilde pişecektir.