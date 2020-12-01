Berlin Kaplanı konusu ne? Berlin Kaplan filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

Ata Demirer'in boks eldivenlerini giyerek kamera karşısına geçtiği Berlin Kaplanı filmi bu akşam ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Eyvah Eyvah serisi ile tanınan Hakan Algül'ün oturduğu Berlin Kaplanı izleyiciyi kahkahaya boğacak. İşte, Berlin Kaplanı filmi konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği ile ilgili detaylar...

BERLİN KAPLANI KONUSU NEDİR?

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya’nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk’tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Berlin Kaplanı’ndaki rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon’da çekildi. Filmin büyük bir bölümü Antalya’da çekilmiştir.

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer

Tarık Ünlüoğlu

Necati Bilgiç

Mert Aran

Nihal Yalçın

Cengiz Bozkurt

Özlem Türkad

Cemil Özbayer

Orhan Güner.