Benim Tatlı Yalanım 8. son bölümde neler oldu? Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yönetmenliğini Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın yaptığı Benim Tatlı Yalanım dizisi Perşembe akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Düşen dilek fenerindeki notu okuduktan sonra Nejat'ın aklı karışmıştır. Suna'ya nasıl davranması gerektiğini kestiremez. Suna, çalışma odasında dilek fenerini bulduğunda, Nejat'ın tuhaf hareketleri onun için bir anlam kazanır; Nejat, Suna'nın ona aşık olduğunu öğrenmiştir! Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm özetine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

BENİM TATLI YALANIM 8. BÖLÜM ÖZETİ

Düşen dilek fenerindeki notu okuduktan sonra Nejat'ın aklı karışmıştır. Suna'ya nasıl davranması gerektiğini kestiremez. Suna, çalışma odasında dilek fenerini bulduğunda, Nejat'ın tuhaf hareketleri onun için bir anlam kazanır; Nejat, Suna'nın ona aşık olduğunu öğrenmiştir! Suna, Nejat'ın yüzüne nasıl bakacağını kara kara düşünürken, Nejat Suna'yı akşam yemeğine davet eder. Yemekte Nejat, Suna'ya hiç beklemediği bir teklifte bulunur. Suna'nın bu sürpriz teklife vereceği cevap ikisinin ilişkisini başka bir düzeye taşıyacaktır.

BENİM TATLI YALANIM 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BENİM TATLI YALANIM 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir.

Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.