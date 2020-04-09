Benim Adım Melek 29.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 28. bölümde neler oldu?

Benim Adım Melek 29.bölüm fragmanı yoğun olarak araştırılıyor. Dizi TRT 1 ekranlarından her çarşamba izleyicisiyle buluşuyor. Nehir Erdoğan ile Kutsi'nin başrollerini paylaştığı dizi sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Benim Adım Melek 28. bölümde neler oldu?Gaziantep'de doğmuş büyümüş hatta aşık olup evlenmiş üç çocuklu bir annenin acı dolu hikayesi anlatılıyor. Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK 29.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 29.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanın yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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BENİM ADIM MELEK 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil’in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile’yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti’ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil’in aşk itirafını okuyan Melek gözyaşlarına hakim olamayacak.