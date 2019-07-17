Beni Satan Casus konusu ne? Beni Satan Casus oyuncuları kimler?

Yaz aylarında dizilerin tatile girmesi nedeniyle filmler ağırlık gösteriyor. Bu akşam Tv’de ilk kez yayınlanacak Beni Satan Casus filmi izleyenlerine keyif dolu anlar yaşatacağa benziyor. Komedi ve casusluk konularını içerisinde barındıran Beni Satan Casus başrollerini Mila Kunis ve Kate McKinnon paylaşıyor. Filmi izlemek isteyen bireyler Beni Satan Casus filmi konusu ve oyuncularını aramaya başladı

BENİ SATAN CASUS KONUSU VE OYUNCULARI

Beni Satan Casus, iki gün boyunca aksiyon dolu maceralara atılan Audrey ve Morgan’ın hikayesini anlatıyor. 30'lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan, birbirlerinin en yakın arkadaşıdır. Los Angeles'ta sürdürdükleri hayat, sakin olsa da ikisini de tatmin etmemektedir. Öne çıkan hiçbir noktası olmayan sıradan hayatları, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda evlerine gelmesiyle karışır. Peşinde ölümcül suikastçılar olan bu adam, iki kadının hayatını altüst eder. Eski sevgilisinin ajan olduğunu öğrenen Audrey ve ona yoldaşlık etmeye kararlı olan Morgan, kendilerini bile şaşırtarak maceraya atılırlar. Avrupa boyunca peşlerindeki suikastçılardan kaçan ekip, bu süreçte dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundadır. Uluslararası bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için zamanı bir hayli kısıtlıdır...

Ghostbusters ve “Saturday Night Live”ın 2 Emmy ödüllü yıldızı Kate McKinnon ile “Siyah Kuğu” ile Altın Küre’ye aday gösterilen güzel oyuncu Mila Kunis'in başrollerini üstlendiği komedi filminin yönetmen koltuğunda “Life Partners” filmi ile tanınan Susanna Fogel oturuyor. Yönetmen Fogel ile Emmy adayı David Iserson’ın senaryosunu kaleme aldığı filmin kadrosunda Justin Theroux, Gillian Anderson, Sam Heughan, Hasan Minhaj gibi isimler yer alıyor.