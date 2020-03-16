Baraj dizisi yayın tarihi ertelendi mi? Baraj dizisi oyuncuları kimdir?

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Baraj dizisi televizyon izleyicileri tarafından en çok merak edilen konular arasından yerini aldı. Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın Baraj adlı filminden uyarlanacak olan dizinin oyuncuları da konusu kadar ilgiyle takip ediliyor. Yayın hayatına yeni başlayacak olan dizi hakkında detaylar haberde.

BARAJ DİZİSİ YAYIN TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

17 Mart Salı günü başlayacak olan Baraj dizisinin yayın tarihinin ertelendiği iddia edildi. TV 100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin 2 hafta FOX Tv ekranlarında oynamayacağı öne sürülüyor.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Dizinin başrolünde Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk ve Tuna Orhan oynuyor.

BARAJ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...