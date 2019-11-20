Bamsı Beyrek kimdir? Kuruluş Osman Bamsı Beyrek (Bamsı Alp) ne zaman, nasıl öldü?

Bamsı Beyrek’in hayatı, Kuruluş Osman dizisi karakterleri arasında yer almasının ardından merak ediliyor. Bamsı Beyrek tarihte kimdir, nasıl ölmüştür? ATV’de yayın hayatına başlayacak olan dizide Bamsı Beyrek karakterine Nurettin Sönmez hayat veriyor. Dede Korkut hikayelerinde yer alan Bamsı Beyrek Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ve masallarında geçer. Türk kahraman Bamsı Beyrek, Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

BAMSI BEYREK KİMDİR?

Dede Korkut hikayelerinde yer alan Bamsı Beyrek Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ve masallarında geçer. Türk kahraman Bamsı Beyrek, Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

BAMSI BEYREK NASIL ÖLDÜ?

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek’in kaçırılmasından da bahsedilir. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek’in kendisi İç Oğuz’dan olup karısı Dış Oğuz’dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek’i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz’un başındaki Salur Kazan’ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek’i yaralar.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez 24.07.1978 tarihinde İstanbul da dünyaya gelmiştir. Oyuncu İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Diyalog iletişim bölümünü bitirmiştir. Nurettin Sönmez güzel konuşma ve spikerlik kursuna giderken hocası Yalçın Boratap’ın oyuncuda bir şeyler fark etmesi ile konservatuar sınavlarına girmiştir. Nurettin Sönmez Can ve Arsen Gürzap’ın Dialog Oyunculuk Okulu’ndan mezun olmuştur. Daha sonra Yeditepe Konservatuvarı Tiyatro bölümüne girmiş okulu bitirmeden ayrılmıştır. Oyuncu Eric Morris ‘method oyunculuğu’ workshoplarına iki sene katılmıştır.

Nurettin Sönmez 2015 yılının yaz aylarında Edirne Enez’de motosiklet kazası geçirmiş, bu sebepten dolayı Diriliş Ertuğrul dizisinin 2. Sezonuna geç başlamıştır.

Nurettin Sönmez izleyici karşısına ilk olarak 2011 yılında Mavi Kelebekler adlı dizide Branko Brekoviç Karakteri ile çıkmıştır. Akabinde 2013 senesinde Osmanlı’da Derin Devlet adlı dizide Gaddar Ali karakterini canlandırdı. İlk büyük çıkışını ise TRT1 televizyonunun da yayınlandığı her hafta damga vurmayı başarabilen, sosyal medyada da büyük yankılar uyandıran Bamsi Beyrek Karakteri ile yapmıştır. Diriliş Ertuğrul’daki Bamsi Beyrek Dede Korkut Hikâyelerinde yer alan bir Türk yiğididir. Dizide Ertuğrul Gazinin en güvendiği üç Alp’ten biridir.

Bamsi Beyrek Karakteri Doğan Alp ve Turgut Alp ile birlikte dizide Türk Tarihini şekillendiren Alp’lerden biridir. Hiç ölüm korkusu olmayan Bamsi Beyrek Ertuğrul’a olan bağlılığı ile de dikkat çekmektedir. Diriliş Ertuğrul dizisinin en çok sevilen karakterlerinden biri olan Bamsı Beyrek iki kılıç kullanarak kefere kesmeye doyamayan kayı obasının en güçlü alpi olarak görülmektedir.