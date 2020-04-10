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  3. Bahar Özmen artık sokaktaki değil evlerindeki izleyicileri yarıştırıyor

Bahar Özmen artık sokaktaki değil evlerindeki izleyicileri yarıştırıyor

Bahar Özmen artık sokaktaki değil evlerindeki izleyicileri yarıştırıyor

Bilgi dolu aynı zamanda eğlenceli yarışma programı “Maksat Yarışmak Olsun” yepyeni formatıyla evlerinize misafir oluyor, siz de bilginize güveniyor ve yarışmak istiyorsanız evlerinizden dijital ortamdan programa katılabilirsiniz.

"Maksat Yarışmak"da eğlenceli ve samimi üslubu ile Bahar Özmen'in 3 sorusunu bilen yarışmacı ise ödülünü anında kazanıyor.

Dijital ortamdan programa katılmak isteyenler; maksatyarismakolsun@tv360.com.tr adresine ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve adres yazılı başvurularını yapabilecek. 


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