Bahar Özmen artık sokaktaki değil evlerindeki izleyicileri yarıştırıyor

"Maksat Yarışmak"da eğlenceli ve samimi üslubu ile Bahar Özmen'in 3 sorusunu bilen yarışmacı ise ödülünü anında kazanıyor.

Dijital ortamdan programa katılmak isteyenler; maksatyarismakolsun@tv360.com.tr adresine ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve adres yazılı başvurularını yapabilecek.