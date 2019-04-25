Avlu dizisinde geçmişten sert rüzgarlar

Avlu dizisi 37. bölümde, Zerrin bir yandan aklının içindeki uğultuyla boğuşurken bir yandan da Deniz’i alt etmek için yaptığı hamlelere bir yenisini daha ekler... Deniz, geçmişten gelen bu sert rüzgâra karşı direnebilecek midir?

Oktay ise nasıl bir tehlikenin içine sürüklendiğinden habersizdir. Tolga’nın bulduğu ipucu onu tahmin bile edemeyeceği bir noktaya sürükler.

AVLU DİZİSİ KONUSU

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şebnem Dönmez, Avlu'yla sevenleri ile buluşuyor. Dönmez, Hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek.

Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikâyesi…

Hikâye, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz'le ( Demet Evgar) başlar.

Deniz'le beraber cezaevini öğrenir, Deniz'le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız…

Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.