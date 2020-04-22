Atv 23 Nisan video yükleme nasıl yapılır? 23 Nisan Atv video gönderme ekranı!

23 Nisan Atv video gönderme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamnında 23 Nisan bu yıl evlerimizden coşku içinde kutlanacak. Sen de 23 Nisan kutlamasında atv ekranlarında olmak istiyorsan yapman gereken çok kolay. 23 Nisan Atv video gönderme ekranı ve yapmanız gerekenler haberimizde yer alıyor.

ATV 23 NİSAN VİDEO YÜKLEME NASIL YAPILIR?



Sen de 23 Nisan kutlamasında atv ekranlarında olmak istiyorsan yapman gereken çok kolay!

En güzel kırmızı ya da beyaz kıyafetinizi giyin. Elinize Türk bayrağını alın. 23 Nisan mesajınızı, şiirinizi, dansınızı videoya alın ya da çizip, boyadığınız bir resmin fotoğrafını çekin, www.atv.com.tr adresinde yer alan form ile birlikte gönderin. atv video gönderme işlemleri 22 Nisan 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

23 NİSAN ATV VİDEO GÖNDERME EKRANI

23 NİSAN VİDEOSU NASIL ÇEKİLMELİ?

*Göndereceğiniz videolu mesajlarda görüntü yatay olacak şekilde çekilmeli.

*Videolarda ışığın arkadan değil yüze gelecek şekilde önde olmasına dikkat edilmeli.

*23 Nisan kutlamasına katılacak çocuklarımızın "4-12 yaş arası" olması gerekmektedir.