Aşkımızın Son Tekmesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşkımızın Son Tekmesi filmi nerede çekildi?

22 Nisan Çarşamba akşamı televizyonda ilk kez yayınlanan Aşkımızın Sok Tekmesi filmi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor. Fox Tv’de yayınlanan filmin yönetmenliğini Deniz Yılmaz Şayir üstlenirken oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Seren Şirince, Emir Çubukcu ve İbrahim Halaçoğlu gibi isimler yer alıyor. İşte Aşkımızın Son Tekmesi filmi konusu ve oyuncuları...



AŞKIMIZIN SON TEKMESİ KONUSU NE?

Çetin’in en büyük aşkı, bundan haberi olmayan Esra’dır. Ona aşkını ilan etmek için bir gün Esra’ya yüzük alır. Fakat Esra, basketbolcu Kaan Makasel’le evleneceğini söyler. Çetin bunalıma girer ve Esra’yı yaptığı hatadan döndürmeye karar verir. Onu en yakın arkadaşı Tahsin durdurur ve durumu atlatsın diye kick boksa gitmeyi önerir.

Hocaların hocası Saffet hoca, herkese yaptığı gibi Çetin’e de güzel bir hoş geldin dersi hazırlamıştır. Çetin sınıftakilerden biriyle dövüşerek sınıfa resmen katılmış olacaktır. Yeni olduğu için gözü korkan Çetin, Defne’yi seçer. Yazık ki, Defne, Saffet Hoca’nın kızıdır ve Türkiye şampiyonudur. Çetin Defne’den çok fena dayak yer. Kırıklar, çıkıklar, ezilmeler derken, Çetin hastanelik olur. Defne kendini affettirmek için Çetin’e bakmaya karar verir. Çetin kesinlikle istemese de yaraları o günden sonra iyileşmeye başlar... Ve eğlenceli ve romantik bir aşk da...

AŞKIMIZIN SON TEKMESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

22 Nisan Çarşamba akşamı televizyonda ilk kez yayınlanan Aşkımızın Son Tekmesi filmi çekimleri İstanbul'da kurulan sette gerçekleştirilmiştir. Film, İstanbul'un bazı semtlerinde çekilmiştir.

AŞKIMIZIN SON TEKMESİ OYUNCULARI

Sermiyan Midyat

Seren Şirince

Emir Çubukçu

İbrahim Halaçoğlu

Ecenaz ÜçeR

Selen Sevigen