Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar bu akşam yayınlanacak mı? İşte Kanal D yayın akışı!

Arka Sokaklar dizisi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarından arama yapmaya başladı. Her cuma akşamı Kanal D ekranlarından yayınlanan dizinin büyük bir izleyici kitlesi bulunuyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam yayınlanacak mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Ekranların sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşan Arka Sokaklar tekrar bölümüyle yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR 549.BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cemre, annesi Ayten, babası Nusret ve köpekleri Süt ile pikniğe gitmek üzere yola koyulurlar. Cemre’nin okul arkadaşları ve aileleri ile buluşmak adına Gazinin Yeri’ne giderler. Aileler kısa bir yürüyüşe çıkar ve döndüklerinde Cemre kaybolur. Baba Nusret, Mazlum’u suçlamaktadır. Ekip Mazlum’u sorgular ama onun suçsuz olduğunu düşünmektedirler. Etrafta gezinen siyah minibüs tespit edilmiştir.

Aracı kimin olduğunu bulmaya çalışırlar. Eş zamanlı olarak aracı terk edilmiş olarak bulan Bekçi Rafet ekibe haber verir. Arka koltukta Sami isimli adam uyumaktadır. Araç incelemeye alınır. Sami de sorguya alınır. Sami yetişkin biridir ancak sorgulandıkça akıl yaşının 7-8 yaşa sahip olduğu anlaşılır. Ekip kayıp kız Ceren’i sağ olarak bulmanın peşine düşer. Bu olay fazlasıyla ilginçtir ve her adım attıklarında farklı bir olayla karşılaşırlar. Nükhet sorguya alınır. Sonrasında savcılığa sevk edilir. Cemal’i tahrik edip oğlunu öldürdüğünü itiraf ettirmeye çalışır. Cemal artık dayanamaz ve kadına gereken cevabı verir.