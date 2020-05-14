Arka Sokaklar bu haftaki koronavirüs endişesi

Ezgi, Damla’nın Cemal tarafından korunmasından rahatsızdır ama duruma ayak uydurmaya çalışır. Damla Cemal’den yüz bulamayınca eski aşkı Halil’le yazışmaya başlar ve bulundukları evin yerini tarif eder. Halil elinde silah kapıya dayanır. Tunç arkadaşıyla beraber yeni bir eve çıkmayı planlamaktadır. Kiralar oldukça pahalıdır ve eve çıkacak gücü kendinde bulamaz. Mesut’a ilginç bir teklifte bulunur. Sevgilisi Selin’le evlenip evi kendisine bırakmasını ister. Mesut Tunç’u terslese de aklının bir köşesinde bu fikri düşünmeye başlar. Dünyada meydana gelen salgın hastalık Covid-19 iyiden iyiye günlük hayatı etkisi altına almıştır. Başka bir mahallede Covid şüphelisi bulunmaktadır. Paramedik Emrah ve ekibi, adamı çıkarmaya gelmiştir. Bektaş isimli adam, hastayla ilgili sorular sorar. Emrah hasta gizliliği sebebiyle yanıt vermeyince taşla saldırır. Ekibimiz halkın sağlığı için canla başla çalışan sağlık personeline saldıran Bektaş’ı da cezasız bırakmayacaktır. Diğer taraftan Hüsnü, sabah ateşler içinde uyanır. Göğsü sıkışır nefes alması güçleşmiştir. Tekin babasını hastaneye götürmek ister ancak Hüsnü önemsemez ve gitmez. Hastaneler çok yoğun bu kadarcık şey için meşgul etmeyelim kafasındadır.

