Arka Sokaklar 555. bölüm izle! Arka Sokaklar 556. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların efsane dizisi Arka Sokaklar 5 Haziran Cuma günü yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 555. bölümünde Erdi, İstanbul’a kaçak yolcu getirmektedir. Yolculardan biri rahatsızlanır ve Erdi onu hastaneye bırakmak zorunda kalır. Başta Hüsnü olmak üzere ekip kamera görüntülerinden, Erdi’nin yine pis işlere bulaştığını öğrenir. İşte Arka Sokaklar 556. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti ile ilgili detaylar...



ARKA SOKAKLAR 545. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hakan yasadışı çeteyi çökertmek üzere gittiği gizli görevde sıkıntılı anlar yaşıyor!

Erdi, İstanbul’a kaçak yolcu getirmektedir. Yolculardan biri rahatsızlanır ve Erdi onu hastaneye bırakmak zorunda kalır. Başta Hüsnü olmak üzere ekip kamera görüntülerinden, Erdi’nin yine pis işlere bulaştığını öğrenir.

ARKA SOKAKLAR 555. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Barış isimli kurye Gazi’nin Yeri’ne de servis yapmaktadır. Barış kaçarak evlenmiştir ve karısı hamiledir. Maddi zorluk yaşamaktadırlar. Gazi’nin Yeri’nde, Mesut’la tanışır. Mesut, Barış’ın hikayesinden etkilenmiştir. Barış ciddi anlamda rahatsızlanmıştır ve olay medyaya yansır. Her yerde aranmaktadır.

Hakan ve Bahar o günden sonra köşe kapmaca oynamaya başlar. Devriyelerini birbirine denk getirmemeye çalışırlar. Selin de durumun farkına varmıştır. En sonunda aynı devriyeye denk gelirler. Bahar anlamlandıramadığı bu yakınlaşmadan dolayı oldukça agresiftir ve bunu Hakan’ı kıracak şekilde dile getirir.

Fevzi isimli adam dayak sonucu ölmüştür. Adli Tıp’a annesi gelir. Gözyaşı içinde oğlunun garson olduğunu ve işsiz kaldığını söyler. Esmer lakaplı spor salonu sahibi de oradadır. Bu olayın arkasında yasadışı dövüş yapılan ve insanların canına kast eden bir çete olduğu anlaşılır. Esmer de onlarla bağlantılıdır. Ekibimiz bu olayı çözmek için Hakan’ı gizli göreve gönderir. Hakan dövüşmek isteyen adamlardan biri gibi aralarına karışacaktır.

ARKA SOKAKLAR 556. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.