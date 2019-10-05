Arka Sokaklar 526. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tunç ölüyor mu?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Kanal D’nin efsane dizisi Arka Sokaklar 14. sezonu ile yayın hayatına bomba gibi devam ediyor. Barşollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz yer alıyor. Son bölümde Eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser’in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf’la yolları kesişir. Ahu ve Yusuf, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan ve evlenme planları yapan iki gençtir. Yusuf’un acı bir şekilde ölmesi, Ahu’yu çok sarsar ve Mesut Komiser bu ölümün üzerindeki sır perdesini kaldırmak için olayın peşine düşer. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı

ARKA SOKAKLAR 525. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser’in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf’la yolları kesişir. Ahu ve Yusuf, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan ve evlenme planları yapan iki gençtir. Yusuf’un acı bir şekilde ölmesi, Ahu’yu çok sarsar ve Mesut Komiser bu ölümün üzerindeki sır perdesini kaldırmak için olayın peşine düşer.

Savcı Ceyda, Engin’in ve ekibin üzerine gitmeye başlar. Ekip, Ahu’yu takip ederek Ekrem’in elinden kurtarır. Ancak ipuçları ekibi Sait’e götürmektedir. Acaba ekip görünenlerin ötesinde büyük bir güç ve organize bir suç örgütüyle mi karşı karşıyadır?

Öteki taraftan hayat devam etmekte, Hüsnüler de Tekin’in rol aldığı dizinin heyecanı yaşanmaktadır. Yoksa bu işlerden Hüsnü Başkomiser’in başına yeni dertler mi açılacak?

Mahkum bir baba, kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan bir kadın, karşılık bulamayan bir aşk, gizemli bir cinayete dönüşür. Ekip bu şiddeti önlerken, bir aile dramına şahit olur.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont