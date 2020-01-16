Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 29. son bölüm izleme linki

Kanal D’nin vazgeçilmez dizisi Afili Aşk yine izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Afili Aşk 30. yeni bölüm fragmanı son bölüm bittikten hemen sonra yayınlandı. Ayşe ile Kerem arasındaki eğlenceli diyalogları ekrana taşıyan dizi izleyicileri güldürmeyi başarıyor. Son bölümde Belgelerin ortaya çıkması Yiğiter ve Özkayalı ailelerini karşı karşıya getirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bundan sonra iki aile arasında düşmanlık başlar. Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde...

AFİLİ AŞK 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afili Aşk 30. bölüm fragmanı henüz yayınlandı. Aşağıdaki linkten fragmanı izleyebilirsiniz.

AFİLİ AŞK 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Belgelerin ortaya çıkması Yiğiter ve Özkayalı ailelerini karşı karşıya getirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bundan sonra iki aile arasında düşmanlık başlar. Buna bir de Kerem’in bu gerçekleri Ayşe’den saklaması eklenince olaylar kontrol edilemez bir hal alır.

Rıza, Yiğiterlere karşı sıkıyönetim ilan ederken, Yiğiterlerin tarafta da sular durulmaz. Ailelerinin kavgasına Ayşe ve Kerem’in kavgası karışınca ayrılırlar. Kerem Ayşe'nin yokluğu ile sınanır. Ayşe’nin ise içi kan ağlasa da Kerem’i affetmeye niyeti yoktur. Kerem bu ayrılığı kabullenemez. Özkayalılar’ın evinin içine sızmak için akla hayale gelmeyecek yollar dener. Çiftimiz bu sorunlarla uğraşırken ertelenen boşanma davasına da sayılı gün kalmıştır. Bu büyük aşk bakalım bu sınavı da geçebilecek mi?

AFİLİ AŞK OYUNCULARI

Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)