5 Mart Perşembe Star TV, ATV, Show TV, Kanal D yayın akışı! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

TV yayın akışları her gün dizi film izlemek isteyen izleyiciler sık sık aramasını yapıyor. Perşembe akşamı ekrana gelen popüler dizilere bir yeni isim daha eklendi. Cumartesi günleri oynayan Afili akşam yayın değişikliği yaparak Perşembe günleri sevenlerinin karşısına çıkacak. Peki, 5 Mart Perşembe Tv yayın akışında ne var? İşte Show TV, Kanal D, Star TV ve ATV yayın akışları…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Çukur (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)

23.45 Öğretmen (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Taşıyıcı: Son Hız (yabancı sinema)

21.45 Babil (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)

00.15 Baltık Canavarı (yabancı sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.45 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 3'te 3 Tarih

23.15 Serçelerin Şarkısı (yabancı sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

19.15 Oynat Bakalım (yeni bölüm)

20.00 El Değmemiş aşk (yerli sinema)

23.15 Eser Yenerler Show (yeni bölüm)