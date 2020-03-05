5 Mart Perşembe Star TV, ATV, Show TV, Kanal D yayın akışı! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
5 Mart Tv yayın akışında hangi diziler var? sorusu akşam televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. İddialı birçok yapım bugün birbiriyle yarışacak. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova dizilerinin ikinci kez gün değişikliği yapan Afili Aşk izleyicilerle beraber olacak. Bu akşam televizyon yayın akışında neler var merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
TV yayın akışları her gün dizi film izlemek isteyen izleyiciler sık sık aramasını yapıyor. Perşembe akşamı ekrana gelen popüler dizilere bir yeni isim daha eklendi. Cumartesi günleri oynayan Afili akşam yayın değişikliği yaparak Perşembe günleri sevenlerinin karşısına çıkacak. Peki, 5 Mart Perşembe Tv yayın akışında ne var? İşte Show TV, Kanal D, Star TV ve ATV yayın akışları…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Çukur (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)
23.45 Öğretmen (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Taşıyıcı: Son Hız (yabancı sinema)
21.45 Babil (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)
00.15 Baltık Canavarı (yabancı sinema)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.45 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 3'te 3 Tarih
23.15 Serçelerin Şarkısı (yabancı sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
19.15 Oynat Bakalım (yeni bölüm)
20.00 El Değmemiş aşk (yerli sinema)
23.15 Eser Yenerler Show (yeni bölüm)