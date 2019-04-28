28 Nisan reyting sıralaması: Kardeş Çocukları, Zengin ve Yoksul, Savaşçı hangi dizi zirvede?

28 Nisan reyting sıralaması merak ediliyor. Pazar akşamları reyting sonuçları heyecanla bekleniyor. Bu akşam Star TV ekranlarında Kardeş Çocukları, Fox TV’de Savaşçı, TRT 1’de Elimi Bırakma,ATV’de Zengin ve Yoksul, TV 8’de Survivor Türkiye Yunanistan programları ekranlara gelecek. Ciddi bir reyting savaşının olduğu programlar arasında hangisinin birinci olacağı merak ediliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu açıklanacak. Geçtiğimiz haftaki reyting sıralamasına baktığımızda total puan türünde Survivor Türkiye Yunanistan 2'nci, Savaşçı 3'üncü ve Kardeş Çocukları ise 4'ncü sırada yerini almıştı. Peki, bu hafta zirvede kim olacak? İşte 28 Nisan reyting sıralaması...

28 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

28 Nisan reyting sıralaması henüz açıklanması. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

21 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI ŞÖYLEYDİ;

TOTAL



AB



ABC