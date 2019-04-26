26 Nisan reyting sonuçları: Cuma İstanbullu Gelin, Hercai reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 26 Nisan reyting sonuçları merak ediliyor. Cuma akşamları Star TV’de İstanbullu Gelin, ATV’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Gülperi, TV 8’de Kızım dizileri yayınlanıyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından en çok izlenen yapımın hangisi olduğu belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Hercai 18.91 share alarak birinci, İstanbullu Gelin 14.18 share alarak üçüncü, Arka Sokaklar 10.79 share alarak dördüncü oldu. Reyting sonuçları ile ilgili detaylı açıklamalar haberimiz içerisinde sizlerle.