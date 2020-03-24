24 Mart TV yayın akışında neler var? ATV, FOX, SHOW TV, KANAL D yayın akışları haberimizde!

Bu akşam Tv'de hangi dizi ve programların olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkamayan kişiler Tv yayın akışlarını sık sık aratıyor. Virüs salgınından dolayı bazı diziler yayımlanmama kararı almıştı. Peki hangi diziler ve filmler yayınlanacak. 24 Mart Tv yayın akışları hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 BENİ BIRAKMA

16.20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

23.45 HERCAİ

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 ARKA SOKAKLAR

18:45 Kanal D ANA HABER

20:00 HEKİMOĞLU/YENİ BÖLÜM

00.15 Dev Örümcekler

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 KİRALIK AŞK

13:30 ERKENCİ KUŞ

16.30 EN GÜZEL BÖLÜM

16.45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 STAR HABER

20:00 SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL

22.15 SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 RAMO ( YENİ DİZİ)

00.15 Maksimum Tehlike

FOX TV YAYIN AKIŞI

10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12.15 KURŞUN

14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber

20.00 BARAJ00.45 ÖĞRETMEN

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11:30 1'de Bugün

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 1'de Bugün

15:10 İncir Ağacı

17:00 Seksenler1

9:00 Ana Haber

20:00 Tutunamayanla

22.15 3'Te 3 Tarih

00.30 Benim Adım