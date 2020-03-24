24 Mart TV yayın akışında neler var? ATV, FOX, SHOW TV, KANAL D yayın akışları haberimizde!
24 Mart TV yayın akışında neler var? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Evde akşam televizyon keyfi yapmak isteyenler yayın akışlarını merak ediyor. Hangi dizilerin yayınlanacağı ilgiyle takip ediliyor. Haberimizde ATV, FOX, SHOW TV, KANAL D yayın akışlarına ulaşabilirsiniz.
Bu akşam Tv'de hangi dizi ve programların olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkamayan kişiler Tv yayın akışlarını sık sık aratıyor. Virüs salgınından dolayı bazı diziler yayımlanmama kararı almıştı. Peki hangi diziler ve filmler yayınlanacak. 24 Mart Tv yayın akışları hakkında detaylı bilgi haberimizde.
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 BENİ BIRAKMA
16.20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
23.45 HERCAİ
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 ARKA SOKAKLAR
18:45 Kanal D ANA HABER
20:00 HEKİMOĞLU/YENİ BÖLÜM
00.15 Dev Örümcekler
STAR TV YAYIN AKIŞI
09.30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 KİRALIK AŞK
13:30 ERKENCİ KUŞ
16.30 EN GÜZEL BÖLÜM
16.45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 STAR HABER
20:00 SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL
22.15 SÜMELA'NIN ŞİFRESİ 3: CÜNYOR TEMEL
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kendine İyi Bak
09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 RAMO ( YENİ DİZİ)
00.15 Maksimum Tehlike
FOX TV YAYIN AKIŞI
10:00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.15 KURŞUN
14:00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
19:00 FATİH PORTAKAL İle Fox Ana Haber
20.00 BARAJ00.45 ÖĞRETMEN
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11:30 1'de Bugün
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 1'de Bugün
15:10 İncir Ağacı
17:00 Seksenler1
9:00 Ana Haber
20:00 Tutunamayanla
22.15 3'Te 3 Tarih
00.30 Benim Adım