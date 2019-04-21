Kardeş Çocukları, Zengin ve Yoksul, Savaşçı 20 Nisan Reyting sonuçları kim birinci?

20 Nisan reyting sonuçları merak ediliyor. 20 Nisan pazar akşamı en çok hangi dizinin izlendiği herkes tarafından araştırılıyor. Pazar akşamları Star TV’de Kardeş Çocukları, Fox Tv’de Savaşçı, TRT 1’de Elimi Bırakma,ATV’de Zengin ve Yoksul, TV 8’de Survivor Türkiye Yunanistan programları izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümlerin ekrana gelmesinin ardından reyting sıralaması belli oluyor. Geçtiğimiz haftaki reyting sıralamasında total puan türünde Savaşçı 15 share alarak birinci, Survivor 13.85 share alarak ikinci, Kardeş Çocukları 12.56 share alarak dördüncü olmuştu. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim? İşte, 20 Nisan reyting sonuçları...

20 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI!

20 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Bu akşam yeni bölümlerin ekrana gelmesi ile birlikte reyting sıralaması belli olacak.

14 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

14 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Savaşçı 15 share alarak birinci, Survivor 13.85 share alarak ikinci, Kardeş Çocukları 12.56 share alarak dördüncü oldu.