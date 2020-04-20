20 Nisan Pazartesi bugün TV'de ne var? 20 Nisan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV 8 yayın akışı listesi haberimizde…

20 Nisan Pazartesi televizyon yayın akışı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar yoğun bir araştırma içerisine girdi. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D’de bu akşam yıllardır film Recep İvedik, serinin ilk filmiyle izleyici ile buluşacak. Bu akşam aksiyon ve heyecan dolu filmlerin yanı sıra bazı kanallarda sevilen diziler ekrana geliyor. Bugün yayınlanacak filmler ve televizyon yayın akışı sizlerle…

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta

16.15 Arka Sokaklar

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.15 Recep İvedik ‘TV Sinema’

00.30 Galip Derviş ‘Dizi’

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.15 Dert Ortağı

13.45 Zinde Kal

14.45 Sağlıklı Mutfak

15.45 Uzaktan Erişim

17.00 Türk Sineması ‘Gelin’

19.00 Ana Haber

20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’

23.15 Kelebeğin Rüyası ‘TV Sineması’

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma ‘Dizi’ (TKR)

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Refika ile Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

20.30 Çiçero ‘TV Sinema’

23.30 Badem Şekeri 3 ‘TV Sinema’

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kuaförüm Sensin (TKR)

16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk ‘Dizi’ (TKR)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

23.15 Gizli Dosya ‘TV Sinema’

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Gerçeğin Peşinde

18.30 Star Haber

20.00 Görevimiz Tehlike ‘TV Sinema’

01.30 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)