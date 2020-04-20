20 Nisan Pazartesi bugün TV'de ne var? 20 Nisan Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV 8 yayın akışı listesi haberimizde…
20 Nisan bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. 20 Nisan Pazartesi TV yayın akışı belli oldu. Her akşam birbirinden renkli ve heyecanlı diziler ve filmler yayın akışı listesinde yerini alıyor. Ekranları başında oturan seyirciler ise yayın akışı listesi ile ilgili merakını gidermek istiyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
20 Nisan Pazartesi televizyon yayın akışı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar yoğun bir araştırma içerisine girdi. Bugün TV’de ne var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kanal D’de bu akşam yıllardır film Recep İvedik, serinin ilk filmiyle izleyici ile buluşacak. Bu akşam aksiyon ve heyecan dolu filmlerin yanı sıra bazı kanallarda sevilen diziler ekrana geliyor. Bugün yayınlanacak filmler ve televizyon yayın akışı sizlerle…
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.15 Gelinim Mutfakta
16.15 Arka Sokaklar
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.15 Recep İvedik ‘TV Sinema’
00.30 Galip Derviş ‘Dizi’
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.15 Dert Ortağı
13.45 Zinde Kal
14.45 Sağlıklı Mutfak
15.45 Uzaktan Erişim
17.00 Türk Sineması ‘Gelin’
19.00 Ana Haber
20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’
23.15 Kelebeğin Rüyası ‘TV Sineması’
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma ‘Dizi’ (TKR)
16.20 Esra Erol’da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Son Durak
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Refika ile Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20.30 Çiçero ‘TV Sinema’
23.30 Badem Şekeri 3 ‘TV Sinema’
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kuaförüm Sensin (TKR)
16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk ‘Dizi’ (TKR)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
23.15 Gizli Dosya ‘TV Sinema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Gerçeğin Peşinde
18.30 Star Haber
20.00 Görevimiz Tehlike ‘TV Sinema’
01.30 Kiralık Aşk ‘Dizi’ (TKR)