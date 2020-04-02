2 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nedir?
2 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? sorusu program izleyicileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta günün birincisi ilgiyle takip ediliyor. Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanan programda her gün en çok puanı alan haftanın birincisi oluyor. İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Ekranların sevilen yarışma programından gelin ve kayınvalideler beraber yarışıyor. Her gün farklı lezzetlerde yemekler yapılıyor ve günün sonundan puanlama yapılıyor. 2 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Haftanın en yüksek puanını alan gelin adayı 5 altın bilezik kazanıyor. Konu hakkında detaylı bilgi haberimizden ulaşabilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM?
Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmadı. Konu hakkında bilgi gelince haberimize eklenecektir.
1 NİSAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta 493.bölümü yayınlandı. Gelinim Mutfakta 1 Nisan günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 18 puanla Yağnur oldu.