13 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Cumartesi günü Star TV'de ekranlara gelen Erkenci Kuş, FOX TV'deki Bir Aile Hikayesi ve TV8'in fenomen programı Survivor arasında kıyasıya bir rekabet var.13 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Survivor birinc, Bir Aile Hikayesi üçüncü, İkizler Memo Can dördüncü, Erkenci Kuş beşinci oldu.