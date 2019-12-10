10 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Salı Azize, Kadın, Çocuk reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 10 Aralık Salı reyting sonuçlarında hangi dizi birinci? Salı akşamları Kanal D’de Azize, Fox TV’de Kadın, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Star TV’de Çocuk, TV 8’de MasterChef Türkiye yapımları yayınlanıyor. Azize dizisi yapılan duyuruya göre artık salı akşamları ekrana gelmeyecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda total puan türünde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci, Azize on ikinci oldu.